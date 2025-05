Roma ridotta la squalifica a Giammattei | da 9 a 7 giornate

La riduzione della squalifica di Giammattei da 9 a 7 giornate accende un faro su un tema scottante: le misure disciplinari nel calcio giovanile. Un ragazzo di 16 anni non dovrebbe affrontare tali pene per episodi che, in contesti più ampi, potrebbero essere gestiti in modo educativo. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione dei giovani talenti e sulla necessità di un approccio più equilibrato e costruttivo. È tempo di riflettere!

Nove giornate di squalifica a un ragazzo di 16 anni. Questo era stato l’inizio, fragoroso e quasi surreale, della vicenda che ha coinvolto Gioele Giammattei, giovane talento della Roma Under 16, protagonista (suo malgrado) di uno dei casi disciplinari più discussi del calcio giovanile italiano in questa stagione. Un provvedimento sproporzionato, che ha sollevato più di un dubbio – non solo tecnico-giuridico ma anche etico – sulla gestione delle sanzioni nei settori giovanili. Il caso. Durante la gara d’andata degli ottavi playoff Scudetto contro il Napoli, Giammattei viene sanzionato per tre motivi: uno schiaffo sulla schiena a un avversario a gioco fermo, proteste ritardando l’uscita dal campo e, infine, un contatto con il guardalinee descritto come “schiaffo all’avambraccio con lieve dolore momentaneo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ridotta la squalifica a Giammattei: da 9 a 7 giornate

Roma-Milan, all’Olimpico con tre uomini a rischio squalifica: ecco chi sono

Domani sera, il Milan affronterà la Roma all'Olimpico, ma tre dei suoi giocatori sono a rischio squalifica della prossima gara contro il Monza.

