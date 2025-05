Roma occupava suolo pubblico | chiuso autolavaggio ingombrante

A Roma, l'occupazione del suolo pubblico è sotto stretta sorveglianza: un autolavaggio ingombrante è stato chiuso dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara. Questo intervento non è solo un’azione di controllo, ma rappresenta un trend crescente in tutta Italia, dove le città stanno combattendo contro l’abusivismo commerciale per restituire spazi pubblici ai cittadini. È il momento di riflettere sull'importanza della legalità nel nostro vivere quotidiano!

Roma, 31 maggio 2025-Resta massima l’attenzione della Polizia di Stato lungo le periferie romane, con controlli che si inquadrano nell’ambito di servizi straordinari interforze finalizzati ad intercettare ogni forma di illegalità anche nella gestione degli esercizi commerciali. A finire nel mirino degli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, un autolavaggio nel quartiere Delle Valli adibito a “lavatoio a cielo aperto”. Il titolare, noncurante dei rumori molesti che i residenti della zona erano costretti a subire a qualsiasi ora del giorno, a dispetto della disciplina che ne regolava l’apertura, aveva occupato abusivamente parte del marciapiede, non solo per la sosta delle auto da ripulire, ma appropriandosi “in comodato d’uso” della ringhiera di un’area condominiale, adibendola a stenditoio per l’asciugatura dei panni utilizzati per i lavaggi giornalieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

