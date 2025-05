Roma occhi in casa Udinese | non solo Lucca nel mirino

La Roma guarda oltre il quinto posto: l'Europa League è solo il primo passo! Con l'asticella alzata, i giallorossi puntano a un mercato accattivante, dove non solo Lucca fa rumore. È il momento di costruire un team competitivo, capace di lottare per la Champions e riportare i tifosi a sognare in grande. Riusciranno a sorprendere tutti con acquisti strategici e giovani promesse? Il futuro è tutto da scrivere!

Il campionato della Roma si è concluso con il quinto posto in classifica, che vuol dire qualificazione alla prossima Europa League. Al tempo stesso, però, i giallorossi non possono fermarsi e devono necessariamente costruire l’organico per dare l’assalto ad una delle posizioni valide per la Champions League, nell’annata che verrà. L’obiettivo è quello di rimpolpare una rosa che presenta uno scacchiere titolare di livello, oltre ad alcune riserve di spessore. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi non andrebbe solo alla mediana, ma anche ad un reparto offensivo che avrebbe bisogno di un centravanti di spessore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi in casa Udinese: non solo Lucca nel mirino

Roma, occhi su Maresca per la panchina: c’è la benedizione di Ranieri

La Roma ricorre a nuovi orizzonti con Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea, come candidato principale per la sua panchina.

Cerca Video su questo argomento: Roma Occhi Casa Udinese Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Milan, occhi sull’Udinese per rinforzare l’attacco: Gimenez in discussione?; Napoli, rinforzo dall’Udinese: c’è l’annuncio del calciatore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Udinese, addio vicino: Bijol strizza l’occhio alla Roma

Segnala msn.com: La Roma sembra in prima linea, ma sulla sua strada si sono collocate anche Napoli e Fiorentina. Come riferisce Forza Roma, la famiglia Pozzo ha diffuso urbi et orbi la cifra a partire dalla quale è ...

Udinese, Bijol in partenza: molte big su di lui

calciostyle.it scrive: Visualizzazioni: 33 Il difensore centrale dell’Udinese, Jaka Bijol, ha annunciato di voler andar via dai bianconeri. Su di lui hanno messo gli occhi molte big di Serie A. Jaka Bijol, difensore dell’U ...

Fiorentina, occhi in casa Udinese per la difesa

Si legge su calciomercato.com: Ecco dunque che gli occhi di Pradè e Goretti si sono fermati in casa Udinese e soprattutto su Jaka Bijol. INTERESSE - A scriverne questa mattina è La Nazione che spiega come la Fiorentina sia ...