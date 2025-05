Roma nuovo murales in città per ricordare Di Bartolomei

Roma celebra il ricordo di Agostino Di Bartolomei con un nuovo murales, un omaggio a un campione e a una figura emblematica per la storia giallorossa. Questo tributo non è solo arte urbana, ma un richiamo a riflettere sulla salute mentale nel mondo dello sport. In un’epoca in cui il benessere psicologico viene finalmente al centro del dibattito, il murales diventa simbolo di speranza e consapevolezza. Un invito a ricordare che le vere vittorie si conquistano

Era il 30 maggio 1994, alle ore 10:52. Nelle redazioni giornalistiche arrivò un lancio d'agenzia. Erano passate poche ore dalla disgrazia: " ANSA – Agostino Di Bartolomei, ex calciatore della Roma e del Milan, si è ucciso stamani sparandosi un colpo di pistola sul terrazzo della sua villa a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno, dove si era trasferito dopo aver concluso la sua attività sportiva. Aveva trentanove anni ". Una tragedia che scosse non solo il popolo romanista, ma l'intero panorama calcistico italiano. Di Bartolomei, il murales dei tifosi della Roma. Sono trascorsi ormai 31 anni da quel tragico giorno, ma l'amore dei tifosi della Roma per Ago continua ad ardere nella memoria collettiva del popolo romanista.

