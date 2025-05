Roma migliaia in piazza per corteo contro Decreto Sicurezza

Sabato a Roma, un corteo vibrante ha riunito migliaia di cittadini contro il decreto Sicurezza, evidenziando un crescente bisogno di libertà e tutela dei diritti civili. Con numeri che oscillano tra 150mila e 10mila partecipanti, il messaggio è chiaro: la lotta per la democrazia è più viva che mai. In un'epoca in cui la protesta si fa sempre più necessaria, questi eventi ci ricordano l'importanza di far sentire la propria voce.

Sono stati 150mila secondo gli organizzatori e poco meno di 10mila secondo la Questura i partecipanti al corteo svoltosi sabato pomeriggio a Roma contro la conversione in legge del decreto legge Sicurezza, provvedimento che secondo i manifestanti introduce misure repressive del dissenso e del diritto di protesta. Alla manifestazione, che è partita intorno alle 14:30 da piazza Vittorio Emanuele II, hanno partecipato diverse associazioni di studenti, collettivi universitari, movimenti ambientalisti e per l’abitare. Fratoianni (Avs): “In corteo per difendere diritto al dissenso”. Hanno partecipato alla manifestazione anche alcuni esponenti delle opposizioni, come Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra, che ha definito il decreto Sicurezza come “ un decreto della paura che non rafforza in nessun modo la sicurezza dei cittadini che ne hanno bisogno”, e ha aggiunto, parlando con i cronisti prima del corteo: “ C’è bisogno di sicurezza sul lavoro, bisogno di sicurezza per avere garantito il diritto alla salute, per avere garantito il diritto all’istruzione e il diritto all’abitare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, migliaia in piazza per corteo contro Decreto Sicurezza

