Roma marcia contro il decreto sicurezza | Manganelli fallimento di Stato

Roma si risveglia con una marcia contro il decreto sicurezza: migliaia di persone hanno affollato piazza Vittorio Emanuele, urlando slogan che richiamano la lotta per i diritti e la resistenza. Mentre il dibattito sulla sicurezza si intensifica in tutta Italia, questa manifestazione sottolinea l'urgenza di un approccio umano alle politiche pubbliche. Un punto interessante? La connessione tra memoria storica e attualitĂ : come il passato influisce sulle scelte di oggi.

"Manganelli fallimento di Stato". E ancora: "Se loro fanno il fascismo, noi faremo la resistenza". Questi alcuni degli slogan migliaia delle persone che si sono radunate a piazza Vittorio Emanuele, a Roma, per dar vita il corteo nelle strade della Capitale contro il decreto sicurezza. Tra gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma marcia contro il decreto sicurezza: "Manganelli fallimento di Stato"

Spalletti esclude Mancini, i tifosi della Roma: “Meglio Gabbia e Coppola? Sarà un fallimento”

Dopo un campionato sfumato, la Roma si prepara a un'importante fase di transizione. Con Spalletti che esclude Mancini e i tifosi divisi tra Gabbia e Coppola, la scelta del nuovo allenatore diventa cruciale.

Il corteo contro il decreto sicurezza anima roma tra movimenti, sindacati e associazioni sociali

Segnala gaeta.it: A Roma sabato 10 maggio movimenti, sindacati e partiti come Rifondazione Comunista e Partito democratico manifestano contro il decreto sicurezza, con adesioni anche dal parlamento catalano e l’Europea ...

A roma corteo nazionale contro il dl sicurezza tra tensioni, blindati e misure straordinarie di ordine pubblico

Secondo gaeta.it: A Roma ventimila persone manifestano contro il decreto legge sicurezza, con un corteo da piazza Vittorio a piazzale Ostiense; la polizia intensifica i controlli dopo gli scontri di maggio.

Roma, corteo contro il decreto sicurezza da piazza Vittorio a Porta San Paolo. Arrivati pullman da tutta Italia

Scrive roma.corriere.it: Attivisti del movimento Extinction Rebellion raccontano di essere stati fermati ed identificati dalla polizia al capolinea degli autobus di piazza Mancini ...