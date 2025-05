Roma Gasperini traccia le linee guida per l’attacco | Lucca e non solo ecco i nomi

Gian Piero Gasperini è pronto a rivoluzionare l'attacco della Roma! Con Lorenzo Lucca come obiettivo principale, il mister svela anche altri nomi intriganti per rinforzare il reparto. In un periodo in cui le squadre cercano talenti emergenti, la scelta di Gasperini potrebbe cambiare le sorti della stagione. Riuscirà a trovare il giusto mix per restituire vigore all'attacco giallorosso? Scopriamo insieme quali sono le sue mosse strategiche!

Roma, le mosse di Gian Piero Gasperini per l’attacco: Lorenzo Lucca è l’obiettivo numero uno, ma non è l’unico – ecco gli altri nomi Gian Piero Gasperini è pronto a dare una nuova identità alla Roma, e il reparto offensivo sarà il banco di prova principale per costruire una squadra più competitiva. Dopo aver tracciato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini traccia le linee guida per l’attacco: Lucca e non solo, ecco i nomi

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

