La Roma è pronta a voltare pagina! Con la presentazione di Gasperini imminente, i giallorossi sognano un futuro brillante. La nuova era, ricca di aspettative, punta a riportare il club in Champions League dopo anni di attesa. È l'occasione perfetta per riconquistare la gloria perduta e accendere nuovamente la passione dei tifosi. Riuscirà Gasperini a trasformare il sogno in realtà? Le premesse sono tutte da scoprire!

La nuova era della Roma sta per cominciare, con tanta attesa ed alte aspettative. Reduci dal quinto posto in classifica, i giallorossi stanno programmando la prossima stagione per ritrovare quella Champions League che manca dal 2019. L’obiettivo è rimanere nelle parti della classifica e tornare a conquistare trofei. Il nome ideale per raggiungere questi traguardi risulterebbe essere quello di Gian Piero Gasperini, arrivato a fine ciclo con l’Atalanta dopo ben 9 anni di successi inaspettati. Il coach di Grugliasco avrebbe rifiutato la Juventus e sarebbe pronto a trasferirsi sotto l’ombra del Colosseo, per dar vita ad un progetto ambizioso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini sempre più vicino: fissata la presentazione con i Friedkin

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Segnala corrieredellosport.it: Dopo il meeting di Firenze, si è convinto: firmerà un triennale con l’obiettivo di riportare subito i giallorossi in Champions League ...

msn.com scrive: Ore decisive per Gian Piero Gasperini alla Roma. L`allenatore, ormai sempre più lontano dalla panchina dell`Atalanta, sta sciogliendo gli ultimi dubbi convincendosi.

Segnala msn.com: Gasperini sì, no o forse. La situazione in casa Roma si tinge sempre più di giallo e dopo l`incontro di ieri tra i Friedkin e il tecnico, manca ancora l`ok definitivo..