Roma Gasperini in arrivo | Koné e Soulé i volti della nuova era

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, un allenatore capace di trasformare le squadre in autentiche rivelazioni. Con i talenti giovani come Koné e Soulé, i giallorossi puntano a un futuro brillante, in linea con il trend di valorizzazione dei giovani nel calcio. Sarà interessante vedere come Gasperini plasmerà questi nuovi innesti per riportare la Roma ai vertici della Serie A!

La nuova era della Roma comincerà molto presto con un nuovo allenatore. I Friedkin hanno infatti trovato il nome ideale per la loro panchina, per riportare il club in Champions League. I giallorossi si affideranno a Gian Piero Gasperini, pronto a dire addio dopo ben 9 anni di successi e trionfi inaspettati all'Atalanta. Nella giornata di ieri, il coach di Grugliasco avrebbe rifiutato la Juventus – inseritasi in corsa dopo aver visto sfumare l'obiettivo Antonio Conte – e sarebbe pronto all'avventura in terra capitolina. Il classe 1958 dovrebbe firmare un triennale da 5 milioni di euro a stagione.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.