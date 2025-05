Roma | Gasperini dice sì battuta la concorrenza della Juventus; Svilar ancora senza rinnovo

La Roma è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con Gian Piero Gasperini in pole position per la panchina. Un cambiamento che potrebbe scuotere le fondamenta del calcio italiano e ribaltare le gerarchie. Intanto, il rinnovo di Svilar resta in sospeso, alimentando le speculazioni. La scelta di Gasperini non riguarda solo una squadra, ma l'intero panorama calcistico nazionale. Sarà il suo arrivo a riaccendere la passione dei tifosi?

Roma 30 maggio 2025 - La Roma si accinge ad affidare la panchina ad un nuovo allenatore ed è uno di quei passaggi che potrebbe cambiare molto il panorama calcistico italiano. Dopo 9 anni di grandezza, di successi che hanno fatto nascere una nuova grande del calcio italiano, Gian Piero Gasperini si separa dall' Atalanta, la sua destinazione sembra decisa e lo porterà nella Capitale, sulla sponda giallorossa del Tevere. Il tecnico piemontese raccoglie così l'eredità di Ranieri e proverà a riportare la squadra della Lupa in Champions League, un traguardo fin qui mai raggiunto sotto la presidenza della famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma: Gasperini dice sì, battuta la concorrenza della Juventus; Svilar ancora senza rinnovo

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

