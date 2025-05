Roma Frattesi resta il sogno | Gasperini la chiave

La Roma punta in alto e Frattesi è il sogno che potrebbe diventare realtà. Gasperini, con la sua esperienza, potrebbe essere la chiave per trasformare questa ambizione in successo. In un calcio sempre più competitivo, i giallorossi devono investire in talenti freschi per affrontare le sfide europee e tornare a brillare. Riusciranno a dare una nuova anima alla squadra? La prossima stagione si preannuncia avvincente!

La stagione si è appena conclusa e per la Roma è tempo di programmare la prossima stagione. Dopo aver archiviato il quinto posto in classifica, infatti, i giallorossi desiderano costruire una rosa competitiva sotto ogni punto di vista, rimpolpando ogni reparto. L'obiettivo è quello di dare profondità ad un organico che presenta diversi elementi di spessore, ma che ha bisogno al tempo stesso di essere puntellato. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe alla mediana, lì dove i capitolini vorrebbero aggiungere un altro centrocampista in grado di fare la differenza negli ultimi metri.

Roma, niente debutto anticipato per la nuova maglia: ritorno alla tradizione per la stagione 2025/26

La Roma si prepara a un avvincente ritorno alla tradizione per la stagione 2025-26, con la nuova maglia che abbandona le scelte cromatiche discusse.

