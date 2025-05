Roma espone bandiera ‘X Mas’ dalla finestra mentre passa il corteo contro il dl Sicurezza

A Roma, il passaggio di un corteo contro il decreto sicurezza si tinge di storia: una bandiera della X Mas affiora da una finestra, suscitando indignazione e forte reazione tra i manifestanti. Questo episodio non è solo un gesto provocatorio, ma una riflessione su come il passato continui a influenzare il presente. In un'epoca in cui i temi della sicurezza e della memoria storica sono più attuali che mai, è fondamentale interrogarsi su cosa significhi davvero "proteggere" la nostra società.

A Roma una bandiera della ‘ X Mas ’, formazione militare della Repubblica Sociale Italiana nazifascista, è stata esposta sulla finestra di un palazzo all’angolo di via Labicana durante il passaggio del corteo contro il cosiddetto decreto sicurezza. Il gesto ha attirato le grida e gli slogan dei manifestanti, che hanno replicato con il coro di: “Siamo tutti antifascisti”. L’autore è stato identificato dalla Digos. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, espone bandiera ‘X Mas’ dalla finestra mentre passa il corteo contro il dl Sicurezza

