Roma Cristante ritrova Gasperini | futuro da leader

Ogni estate la stessa storia. Bryan Cristante viene inserito nei rumors di mercato, spesso come pedina di scambio, a volte come nome in uscita “per fare cassa”. Poi arriva il ritiro, le prime amichevoli, e lui è ancora lì. Al centro del campo, al centro della Roma. Dal 2018 ad oggi, sei allenatori diversi si sono succeduti sulla panchina giallorossa, e tutti – da Di Francesco a Ranieri, da Fonseca a Mourinho – hanno puntato forte su di lui. Non solo per la duttilità o per l’affidabilità tattica, ma per un’identità di campo e di spogliatoio che ha fatto di Cristante uno dei veri “senatori silenziosi” del gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it