Roma corteo Dl Sicurezza | manifestanti pro-Gaza occupano percorso Giro d’Italia

A Roma, il corteo contro il Dl Sicurezza si trasforma in un palcoscenico per la protesta pro-Palestina. Circa 300 manifestanti, accampati in piazzale Numa Pompilio, puntano a fermare l’ultima tappa del Giro d’Italia. Questo gesto mette in luce un collegamento tra sport e attivismo, riflettendo un clima di crescente tensione sociale. Sarà interessante vedere come questa controversia influenzerà eventi futuri e l'opinione pubblica.

Circa 300 manifestanti pro-Palestina che si sono staccati dal corteo di sabato pomeriggio a Roma contro il Dl Sicurezza hanno deciso di accamparsi nella notte con le tende in piazzale Numa Pompilio, dove domenica mattina passerà l’ultima tappa del Giro d’Italia. Lo scopo è quello di fermare la corsa ciclistica, in polemica con la partecipazione alla competizione della squadra Israel Premier Tech. “È un Giro d’Italia macchiato dall’ignominia e dalla vergogna per ospitare una squadra che serve solo a far ripulire la faccia a Israele, mostrandolo come un Paese come gli altri. Israele è uno Stato terrorista “, ha gridato un attivista al megafono. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, corteo Dl Sicurezza: manifestanti pro-Gaza occupano percorso Giro d’Italia

Il corteo pro-Palestina a Roma: "Israele terrorista"

Oggi, 17 maggio, si è svolto a Roma un corteo pro-Palestina, partito da piazza dell'Indipendenza. Sotto lo striscione “Stop al genocidio, Israele terrorista”, un centinaio di studenti ha sfilato con bandiere palestinesi, esprimendo la loro protesta contro le violenze nel conflitto.

