Roma corteo contro Dl Sicurezza | Governo vuole reprimere il conflitto sociale

Roma si prepara a una manifestazione di protesta contro il Decreto Sicurezza, un tema che accende il dibattito sulla repressione del conflitto sociale. La rete 'A pieno regime' unisce associazioni, sindacati e attivisti in un corteo vibrante, sottolineando l'importanza della libertà di espressione.

La rete ‘A pieno regime – No Dl Sicurezza’ lancia una grande manifestazione di piazza a Roma contro il cosiddetto Decreto Sicurezza. In corteo da Piazza Vittorio Emanuele II fino a Piazzale Ostiense per tutto il pomeriggio ci sono Avs con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Fiom Cgil, Anpi, Non una di meno, Million marijuana march, Osa, Cambiare Rotta, Rete no bavaglio e molte altre sigle del mondo studentesco, associativo e della tutela dei diritti civili. Pd e M5S presenti non con i rispettivi leader ma solo con delegazioni di parlamentari. “Una manifestazione unitaria, tranquilla e con il sorriso sulle labbra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, corteo contro Dl Sicurezza: “Governo vuole reprimere il conflitto sociale”

Il corteo pro-Palestina a Roma: "Israele terrorista"

Oggi, 17 maggio, si è svolto a Roma un corteo pro-Palestina, partito da piazza dell'Indipendenza. Sotto lo striscione “Stop al genocidio, Israele terrorista”, un centinaio di studenti ha sfilato con bandiere palestinesi, esprimendo la loro protesta contro le violenze nel conflitto.

Roma, corteo contro Dl Sicurezza: “Governo vuole reprimere il conflitto sociale”

