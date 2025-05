Roma chiavi non codificate e un’officina clandestina | denunciati due ladri di auto

Due ladri di auto sono stati denunciati a Roma per possesso di chiavi non codificate e per gestire un'officina clandestina. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: la criminalità che si infiltra nel tessuto urbano. In un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, l’azione dei Carabinieri dimostra l'importanza del controllo del territorio per proteggere i cittadini e le loro proprietà. È tempo di riprendere il controllo!

ROMA – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, finalizzati al contrasto della microcriminalità, del degrado urbano e alla prevenzione di furti di autovetture, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato due persone, un cittadino romeno di 37 anni e un cittadino italiano di 54 ann i, entrambi gravemente indiziati dei reati di concorso in ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate eo grimaldelli. Durante un controllo in via Giacomo Debenedetti, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura con due persone a bordo e a seguito di un controllo più approfondito, hanno rinvenuto e sequestrato 5 chiavi per autovetture non codificate e un dispositivo elettronico con connettore OBD, utilizzabile per la connessione alle centraline e bypassare i sistemi di sicurezza dei veicoli, un sistema sempre più diffuso per clonare le chiavi originali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma, ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel della Capitale: indagano i carabinieri

Una giovane imprenditrice di 26 anni, titolare di una pizzeria ad Aprilia, è stata rinvenuta priva di vita in un hotel di Roma.

Cerca Video su questo argomento: Roma Chiavi Codificate Officina Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Chiavi decodificate per rubare auto, i Carabinieri scovano officina clandestina

Come scrive castellinotizie.it: Avevano tutto il necessario per mettere fuori uso i sistemi di sicurezza delle auto di ultima generazione: chiavi decodificate, centraline elettroniche, ...

Centraline e disturbatori di frequenze per rubare le auto a Roma

Si legge su romatoday.it: . Ladri elettronici che, in città, fanno paura ai proprietari delle vetture. I carabinieri, che stanno indagando sui furti in serie, con gi investigatori del nucleo radiomobile hanno trovato un box us ...

Maxi sequestro a Roma: ecco dov’era l’officina segreta degli “artigiani” del riciclaggio di auto rubate

Da canaledieci.it: E’ stata un’operazione condotta dagli Agenti del VII Distretto San Giovanni a portare alla luce in un finto capannone per la lavorazione del vetro, una vera e propria officina dove gli ... già pronto ...