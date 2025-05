Roma banda armata di pistola rapina una farmacia Un ladro si rasa a zero per evitare l' arresto

A Roma, la criminalità si fa sempre più audace: una banda armata ha rapinato una farmacia in via Tor de Schiavi, scatenando paura tra i cittadini. Ma il colpo di scena è che uno dei ladri ha deciso di rasarsi a zero per sfuggire all’arresto! Un gesto che mette in luce un trend inquietante: i criminali si adattano e reinventano le loro strategie per evadere le forze dell'ordine. Come risponderà la città a questa escalation?

Una banda armata ha rapinato una farmacia in via Tor de Schiavi. Un colpo messo a segno nel pomeriggio di ieri, prima della fuga a bordo di un suv bianco. I falchi della squadra mobile della polizia di Stato hanno immediatamente intercettato l'auto a bordo della quale viaggiavano tre uomini. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, banda armata di pistola rapina una farmacia. Un ladro si rasa a zero per evitare l'arresto

Assalto lampo ad Ardea: banda armata di mazze scardina cassaforte in 4 minuti

Ad Ardea, il silenzio della notte è stato spezzato da un assalto lampo: una banda armata ha scardinato la cassaforte in soli 4 minuti.

