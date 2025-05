Roland Garros | Sinner travolge Lehecka ko in tre set Ora gli ottavi con Rublev

Jannik Sinner continua a stupire al Roland Garros, superando Lehecka in tre set con una prestazione brillante. La sua corsa verso il titolo si intensifica, e ora lo attende Rublev negli ottavi. Questo giovane talento non solo sta scrivendo la propria storia, ma si inserisce anche nel crescente trend dei tennisti italiani che stanno conquistando il panorama internazionale. Non perdere di vista questo fenomeno!

Travolgente Jannik Sinner! Si qualifica agevolmente per gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roland Garros: Sinner travolge Lehecka, ko in tre set. Ora gli ottavi con Rublev

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros, Sinner ingiocabile: travolge Lehecka in tre set e va agli ottavi

Roland Garros, Sinner travolge Lehecka e vola agli ottavi

Sinner travolge Leheckta al Roland Garros e va agli ottavi

