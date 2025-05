Roland Garros Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

Jannik Sinner continua la sua corsa trionfale al Roland Garros, travolgendo il ceco Jiri Lehecka in un match senza storia. Con questa vittoria, il giovane talento italiano non solo avanza agli ottavi, ma si posiziona sempre più come uno dei favoriti del torneo. Affronterà il temibile Andrey Rublev, un incontro che promette scintille. La crescente pressione delle aspettative non sembra frenare Sinner, anzi, lo spinge verso nuove vette. Chi fermerà questo fenomeno?

Parigi, 31 maggio 2025 – Jannik Sinner annienta in tre set Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros e vola agli ottavi di finale dello Slam parigino dove affronterà il russo Andrey Rublev, promosso senza giocare per il forfait di Arthur Fils. Il numero uno del mondo si è imposto nettamente sul 23enne ceco, numero 34 del mondo, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in un'ora e 34 minuti. Lehecka non ha ancora vinto nemmeno un set nei quattro confronti diretti con Sinner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros Sinner Travolge Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sinner vince contro Rinderknech in tre set (6-4, 6-3 7-5), ora sfiderà Gasquet al secondo turno; ROLAND GARROS - Mirra Andreeva è al secondo turno; Azarenka travolge Wickmayer; Sinner si allena insieme a Dimitrov: sugli spalti del Roland Garros una tifosa speciale; Roland Garros, Sinner: Contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roland Garros, Sinner ingiocabile: travolge Lehecka in tre set e va agli ottavi

Si legge su msn.com: Con una gara perfetta sotto tutti i punti di vista, Jannik Sinner supera 6-0, 6-1, 6-2 il tennista ceco Lehecka volando agli ottavi di finale dello Slam parigino ...

Roland Garros: Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

Segnala ansa.it: Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. L'altoatesino, n.1 al mondo, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-0 6-1 6-2, il ceco Jiri Lehecka in poco più di ...

Roland Garros, Sinner travolge Lehecka e fa 17 di fila negli Slam

Lo riporta oktennis.it: Tennis | Roland Garros | Il numero 1 del mondo lascia soltanto tre game al ceco e vola agli ottavi: affronterà Rublev ...