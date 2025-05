Roland Garros Sinner spazza via Lehecka in 3 set | il numero 1 vola agli ottavi contro Rublev

Jannik Sinner continua la sua corsa trionfale al Roland Garros 2025, spazzando via Jiri Lehecka in soli 94 minuti. Con un punteggio schiacciante di 6-0, 6-1, 6-2, il numero 1 del mondo dimostra di essere in forma smagliante. Il suo prossimo avversario? Andrey Rublev! In un torneo che sta rivelando nuovi talenti e confermando le stelle, Sinner sembra pronto a scrivere la sua leggenda sulla terra

Jannik Sinner supera agevolmente il terzo turno del Roland Garros 2025 e si qualifica per gli ottavi di finale. Oggi, sabato 31 maggio, il numero 1 ha battuto in 3 set il ceco Jiri Lehecka (6-0 6-1 6-2) e gli sono bastati 94 minuti di gioco. Jannik Sinner agli ottavi di finale affronterà. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Roland Garros, Sinner spazza via Lehecka in 3 set: il numero 1 vola agli ottavi contro Rublev

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Al Roland Garros Sinner spazzza via Lehecka e va agli Ottavi

Si legge su dire.it: Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – Inesorabile. Per adesso il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros non conosce difficoltà. Ottavi raggiunti con la terza vittoria in tre set. La ‘vi ...

Sinner umilia Lehecka al Roland Garros poi scherza: “Menomale che non ho giocato ieri”

Secondo fanpage.it: Sinner ha dato una lezione di tennis a Lehecka, battuto con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 e si è qualificato per gli ottavi del Roland Garros, lunedì sfiderà ...

