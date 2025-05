Roland Garros Sinner ingiocabile | travolge Lehecka in tre set e va agli ottavi

Jannik Sinner è un autentico maestro del tennis! Con una prestazione da urlo, ha travolto Lehecka in tre set, dimostrando il suo dominio a Roland Garros. Questo successo non è solo un passo verso la vittoria, ma rappresenta un segnale chiaro: l'Italia è pronta a brillare nel panorama tennistico internazionale. Riuscirà Sinner a mantenere questa forma straordinaria anche nei prossimi match? La tensione sale e noi siamo con lui!

Con una gara perfetta sotto tutti i punti di vista, Jannik Sinner supera 6-0, 6-1, 6-2 il tennista ceco Lehecka volando agli ottavi di finale dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roland Garros, Sinner ingiocabile: travolge Lehecka in tre set e va agli ottavi

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

