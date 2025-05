Roland Garros Jannik Sinner perfetto con Lehecka | il ceco travolto 3-0 Agli ottavi c’è Rublev

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, continua a brillare al Roland Garros, travolgendo Jiri Lehecka con un secco 3-0. Questa vittoria non solo conferma la sua forma smagliante, ma dimostra anche come sia pronto a riprendersi il trono del tennis mondiale. Con il prossimo avversario, Andrey Rublev, l'attenzione è tutta su di lui: riuscirà a mantenere questa striscia vincente? La tensione cresce!

Un terzo turno convincente, anzi dominante, per Jannik Sinner che lascia solo tre game al numero 34 al mondo Jiri Lehecka. Partita dopo partita, il numero uno al mondo sembra scrollarsi di dosso la ruggine dei tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. Al terzo turno del Roland Garros lo fa con una prestazione sontuosa, praticamente perfetta: 6-0 6-1 6-2 contro il ceco. Ora agli ottavi lo attende il russo Andrey Rublev per il primo incontro di livello dello Slam francese. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Roland Garros, Jannik Sinner perfetto con Lehecka: il ceco travolto 3-0. Agli ottavi c’è Rublev

