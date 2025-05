Roland Garros Djokovic supera Misolic e va agli ottavi

Novak Djokovic continua la sua corsa trionfale al Roland Garros, superando con sicurezza l’austriaco Filip Misolic. Con un punteggio secco di 6-3, 6-4, 6-2, il serbo si guadagna un posto negli ottavi di finale. In un torneo che celebra la resilienza e la determinazione, Djokovic dimostra che l’esperienza può ancora avere la meglio sulla gioventù. Riuscirà a ripetere il suo trionfo storico del 2021? La risposta è

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. La testa di serie numero 6, si è imposta nel terzo turno sull'austriaco Filip Misolic in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e ora affronterà il britannico Cameron Norrie. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Djokovic supera Misolic e va agli ottavi

