Roland Garros | Cobolli lotta ma deve arrendersi in tre set a Zverev

Flavio Cobolli, giovane talento romano, vive un’epica battaglia al Roland Garros 2025, ma deve arrendersi al maestro Zverev. Nonostante la sconfitta in tre set, la sua prestazione mette in luce il crescente livello del tennis italiano, che continua a farsi strada nei circuiti internazionali. Il futuro è luminoso e promettente: chi sarà il prossimo a sorprendere? Restate sintonizzati per scoprire se Cobolli ritroverà la forza per brillare ancora!

Flavio Cobolli si ferma al terzo turno del Roland Garros 2025. Il romano, reduce dal trionfo nell’Atp 500 di Amburgo, si arrende in tre set al finalista della passata edizione Alexander Zverev 6-2 7-6(4) 6-1, in due ore e mezza di gioco, il punteggio in favore del numero 3 del mondo, che agli ottavi di finale affronterà Tallon Griekspoor. L’olandese ha eliminato in cinque set lo statunitense Ethan. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros: Cobolli lotta, ma deve arrendersi in tre set a Zverev

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros Cobolli Lotta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Impresa Arnaldi: vittoria in rimonta e secondo turno contro Cobolli. Bellucci e Passaro ko; Roland Garros 2025, day 3: Sará derby tra Arnaldi e Cobolli. Bellucci lotta ma non basta; Atp Amburgo, i risultati degli italiani: Cobolli e Darderi ai quarti; Roland Garros: In campo Paolini-Starodubtseva per volare agli ottavi, Gigante-Shelton al terzo turno - In corso Paolini-Starodubtseva. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cobolli lotta 2 set, poi si arrende al 3°: Zverev agli ottavi al Roland Garros

Si legge su tuttosport.com: Il tennista toscano è stato sconfitto con il punteggio di 6-2, 7-6(4), 6-1. Nel prossimo turno il tedesco se la vedrà con Griekspoor ...

Cobolli lotta ma non basta, Zverev lo batte in tre set e vola agli ottavi

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Flavio Cobolli eliminato dal Roland Garros 2025. Oggi, sabato 31 maggio, il tennista romano ha affrontato Alexander Zverev, numero tre del mondo, nel terzo turno del torneo parigino, per ...

Roland Garros: Cobolli paga la tassa Chatrier e si arrende a Zverev in tre set

Scrive ubitennis.com: Nulla ha potuto Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, nel primo incrocio che li vede contrapposti. L’azzurro si arrende in tre set, durante i quali non è riuscito quasi mai a fare partita pari con i ...