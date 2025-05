Roland Garros 2025 tutti gli italiani in campo oggi 31 maggio | orari programma tv

Oggi, 31 maggio, il Roland Garros 2025 si trasforma in un palcoscenico per il tennis italiano! Jannik Sinner, numero uno al mondo, affronta la sua prova più dura contro il ceco Jiri Lehecka. Una sfida che potrebbe segnare un momento cruciale per la carriera dell’altoatesino. E non è tutto: Flavio Cobolli è pronto a sorprendere. I riflettori sono accesi, e l'Italia tifa forte! Sarà un sabato indimenticabile?

Sarà un sabato ricco per il tennis italiano al Roland Garros 2025. Torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che va a caccia di un posto negli ottavi di finale sfidando il ceco Jiri Lehecka. Dopo le prime due partite abbastanza agevoli, per l’altoatesino si alza notevolmente il livello dell’avversario. Una super sfida attende Flavio Cobolli, che sarà opposto ad Alexander Zverev. Il romano cerca l’impresa contro il numero tre del mondo, in quella che sarebbe la sua prima qualificazione agli ottavi di uno Slam in carriera. Cobolli sta benissimo ed è reduce dalla vittoria nell’ATP 500 di Amburgo e anche da due brillanti prestazioni a Parigi, ma chiaramente Zverev è un avversario di rango notevolmente superiore, ma il tedesco non arriva da settimane eccezionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (31 maggio): orari, programma, tv

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros 2025 Tutti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Tennis, Roland Garros 2025: 6 italiani in campo nella prima giornata. I risultati; Roland-Garros 2025: il programma delle partite del 2° turno da seguire mercoledì 28 maggio; Esultano Stefanini, Gigante e Zeppieri! Tutti i risultati delle quali; Roland Garros 2025, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date e orari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (31 maggio): orari, programma, tv

Secondo oasport.it: Sarà un sabato ricco per il tennis italiano al Roland Garros 2025. Torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che va a caccia di un posto negli ...

Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Si legge su oasport.it: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, quarta testa di serie del torneo, tornano in campo, dopo la bella vittoria ottenuta all’esordio contro il duo francese ...

Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

Riporta msn.com: Si parte con Lorenzo Musetti per quanto riguarda gli italiani in campo oggi, 30 maggio, al Roland Garros 2025. Musetti se la vedrà con Navone alle 11. In campo anche Gigante. Torna a giocare anche la ...