Roland Garros 2025 Sinner vola agli ottavi di finale | partita perfetta con Lehecka

Jannik Sinner continua a incantare al Roland Garros 2025, volando agli ottavi con una prestazione da campione: 6-0, 6-1, 5-2 contro Jiri Lehecka. Con questa vittoria, il giovane talento italiano segna la sua 72esima affermazione in uno Slam, dimostrando che l'era di Sinner è solo all'inizio. Il suo prossimo avversario? Niente meno che Andrej Rublev. Sarà un duello imperdibile, che promette di

Parigi, 31 maggio 2025 – Prosegue con successo il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il numero uno al mondo ha battuto il ceco Jiri Lehecka per 6-0, 6-1, 5-2. E’ stata una partita perfetta quella di Jannik, che conquista gli ottavi di finale e fa sua la 72esima vittoria in uno Slam. Il prossimo avversario sarà Andrej Rublev. Flavio Cobolli invece ha perso con Alexander Zverev ed è uscito dalla competizione. L’Azzurro ha perso per 6-2, 7-6, 6-1. Nel torneo del doppio, le coppie azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini volano agli ottavi di finale del torneo specifico battendo SunYuan per 7-5, 6-2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

