Roland Garros 2025 Sinner al test Lehecka verso gli ottavi Cobolli cerca l’impresa con Zverev

Il Roland Garros 2025 si preannuncia come un palcoscenico da sogno per il tennis italiano! Con Sinner pronto a sfidare Lehecka e Cobolli che affronta Zverev, l'Italia punta al poker negli ottavi. La pressione è alta, ma la nuova generazione di tennisti azzurri sta dimostrando che il talento non conosce confini. Riusciranno a scrivere un altro capitolo nella storia del tennis nazionale? Non perdere l'azione!

Con Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini già agli ottavi di finale, l'Italia prova a piazzare il poker al Roland Garros. Se Jannik Sinner ha ottime probabilità di raggiungere i due connazionali, decisamente più complicato il compito per Flavio Cobolli. L'altoatesino ed il romano scenderanno in campo praticamente in contemporanea quest'oggi e lo faranno rispettivamente contro Jiri Lehecka ed Alexander Zverev. Dopo le prime sfide abbastanza abbordabili contro i francesi Rinderknech e Gasquet, si alza decisamente il livello dell'avversario per Jannik Sinner, con Lehecka che rappresenta decisamente un bel test per il numero uno del mondo.

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Sinner-Lehecka oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Sinner-Lehecka, Roland Garros 2025 in DIRETTA: primo ostacolo complesso per il n.1 al mondo

Roland Garros, a tutto Musetti: dagli sfoghi in campo ai numeri sul rosso migliori di quelli di Sinner

