Roland Garros 2025 Sinner agli ottavi | Lehecka sconfitto in tre set

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025, superando Jiri Lehecka con un impressionante 6-0, 6-1, 6-2. La sua prestazione mette in luce non solo il suo talento, ma anche l’evoluzione del tennis italiano, sempre più protagonista sui palcoscenici internazionali. Con un match contro Rublev agli ottavi, il giovane campione dimostra che la nuova generazione ha la stoffa per dominare. Rimanete sintonizzati: potrebbe essere l'inizio di una

Al Roland Garros 2025 Jannik Sinner si qualifica agevolmente per gli ottavi di finale, nel secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il numero uno al mondo ha battuto il ceco Jiri Lehecka, 34° del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in un’ora e 35? di gioco. Agli ottavi sfida con Rublev. Il tennista azzurro agli ottavi affronterà il russo Andrej Rublev, che ha passato il turno senza giocare approfittando del ritiro del francese Fils. Il numero 15 del mondo è il primo ostacolo di peso sul cammino dell’altoatesino, che fin qui non ha dovuto faticare più di tanto per superare i primi tre turni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Sinner agli ottavi: Lehecka sconfitto in tre set

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros 2025 Sinner Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros 2025, Sinner in campo lunedì: il programma del primo turno; Dove vedere tutte le partite di Sinner in streaming al Roland Garros 2025; Roland Garros 2025, il tabellone: Sinner dal lato di Rublev, Djokovic e Zverev: Musetti contro Rune; Sinner-Gasquet, Roland Garros 2025: a che ora e dove vederla in diretta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Sinner-Lehecka: dalle 12.30 il match che vale un posto negli ottavi del Roland Garros

Riporta gazzetta.it: È il quarto match tra i due a livello professionistico: nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik. La prima nel 2019 al Challenger di Ostrava sulla terra (6-4 6-2), quindi nel 2024 nei quarti di ...

Roland Garros: Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

ansa.it scrive: Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. L'altoatesino, n.1 al mondo, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-0 6-1 6-2, il ceco Jiri Lehecka in poco più di ...

Roland Garros, Sinner di un altro mondo: clamoroso dominio contro Lehecka, ora Rublev

Riporta ubitennis.com: Tennis - Roland Garros | Prestazione dominante dell'azzurro che strapazza l'avversario in poco più di un'ora e mezza ...