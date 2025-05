Roland Garros 2025 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori conquistano gli ottavi in doppio!

Grande entusiasmo per il tennis italiano al Roland Garros 2025! Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano la loro corsa trionfale nel doppio, dopo aver conquistato il titolo ad Amburgo. Ora, con il passaggio agli ottavi, si fanno sempre più forti. In un momento in cui il tennis azzurro sta brillando a livello internazionale, i nostri atleti dimostrano che la preparazione e la determinazione possono portare lontano. Chi sarà il prossimo avversario?

Nel secondo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis prosegue con un successo il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, freschi del titolo vinto ad Amburgo, accreditati della quarta testa di serie sulla terra battuta outdoor di Parigi, che eliminano la coppia composta dall’indiano N. Sriram Balaji e dal messicano Miguel Angel Reyes-Varela, sconfitti con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Negli ottavi di finale del secondo torneo stagionale del Grand Slam l’incrocio sarà con gli australiani Matthew Ebden e John Peers, coppia numero 15 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori conquistano gli ottavi in doppio!

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

