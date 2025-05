Roland Garros 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini regolano Sun Yuan in due set ed approdano agli ottavi in doppio!

Sara Errani e Jasmine Paolini fanno volare l'Italia agli ottavi del Roland Garros 2025! Con una vittoria convincente contro Sun e Yuan, le azzurre dimostrano di essere pronte a puntare al titolo dopo la finale dell'anno scorso. In un periodo in cui il tennis femminile italiano sta vivendo una rinascita, la loro performance è un chiaro segnale: il talento e la determinazione possono portare lontano. Non perderti il prossimo match!

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, vincono ancora nel tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: la coppia azzurra, finalista lo scorso anno, regola nel match del secondo turno la neozelandese Lulu Sun e la cinese Yuan Yue, sconfitte con lo score di 7-5 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco. Negli ottavi di finale la sfida per le italiane sarà con la coppia numero 13 del seeding, composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund. Nel primo set le azzurre non concretizzano cinque palle break nel terzo game e subito pagano dazio, perché Errani cede la battuta a quindici e la coppia italiana finisce sotto 1-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini regolano Sun/Yuan in due set ed approdano agli ottavi in doppio!

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

