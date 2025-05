Roland Garros 2025 Musetti e Paolini in campo | programma e orari tv

Il Roland Garros 2025 è il palcoscenico perfetto per i talenti italiani! Mentre Jannik Sinner avanza con grinta, Musetti e Paolini si preparano a dare il massimo sul campo. Con il tennis italiano in ascesa, ogni match diventa un evento da seguire. Rimanete sintonizzati: le emozioni di Parigi promettono di incollare gli appassionati allo schermo! Non perdetevi l’opportunità di vivere la grandezza del tennis!

Parigi, 31 maggio 2025 – Un sabato in chiaro scuro per gli italiani al Roland Garros e una domenica da protagonisti. Jannik Sinner ha demolito Jiri Lehecka e conquistato la seconda settimana dello slam parigino, mentre si è fermata la corsa di Flavio Cobolli al cospetto del tedesco Alexander Zverev, autorevole nella vittoria per tre set a zero sull’azzurro. Altri due tennisti italiani saranno in campo nella domenica che chiude la prima settimana, con due partite al cardiopalma: Lorenzo Musetti affronterà il danese Holger Rune mentre Jasmine Paolini avrà di fronte Elina Svitolina. Programma e orari tv. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros 2025, Musetti e Paolini in campo: programma e orari tv

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

