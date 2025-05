Roland Garros 2025 il programma di oggi | italiani in campo e dove vederli

Oggi, 31 maggio, il Roland Garros 2025 si accende con un'attesa sfida: Jannik Sinner, il nostro numero uno, scende in campo contro il ceco Jiri Lehecka. Dopo due vittorie brillanti, l'altoatesino è pronto a conquistare nuovi traguardi. Questo evento non è solo un torneo: è il riflesso del crescente talento italiano nel tennis, che sta riscuotendo sempre più attenzione. Non perdere l'emozione di seguirlo!

Torna in campo oggi Jannik Sinner: il numero uno è solo uno degli italiani in campo oggi, 31 maggio, al Roland Garros 2025. Il tennista altoatesino se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka (numero 34 del ranking Atp), che ha battuto in 4 set lo spagnolo Davidovich Fokina. L’azzurro invece arriva da due prove convincenti contro i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet. Sempre oggi al Roland Garros 2025, è impegnato Flavio Cobolli che sfiderà il tedesco Zverev. Nel doppio tornano in campo Bolelli e Vavassori, contro BalajiReyes Varela. Bellucci, in coppia con Marozsan affronterà invece Arevalo e Pavic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro Cerundolo. In campo anche Musetti e Paolini | Orari e tv

Oggi, martedì 13 maggio, Jannik Sinner affronta Francisco Cerundolo agli Internazionali d'Italia 2025, dopo due vittorie convincenti nel torneo.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros 2025 Programma Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tennis, Roland Garros 2025: 6 italiani in campo nella prima giornata. I risultati; Esultano Stefanini, Gigante e Zeppieri! Tutti i risultati delle quali; Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli - LaPresse; Roland Garros 2025, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date e orari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

Riporta lapresse.it: Torna in campo oggi Jannik Sinner: il numero uno è solo uno degli italiani in campo oggi, 31 maggio, al Roland Garros 2025. Il tennista altoatesino se la ...

Sinner-Lehecka al Roland Garros 2025: il programma di oggi, partite e orari. Paolini vola agli ottavi

Secondo msn.com: Jannik Sinner affronta oggi al Roland Garros il ceco Jiri Lehecka: a che ora giocano. Jasmine Paolini, intanto, vola agli ottavi ...

Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

Secondo sport.sky.it: Il Roland Garros 2025 è trasmesso da Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW, fino all'8 giugno. Risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video ...