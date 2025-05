Roland Garros 2025 Draper e Djokovic avanzano agli ottavi

Roland Garros 2025: il torneo conferma la sua grandezza! Con Jack Draper e Novak Djokovic che avanzano agli ottavi, la competizione si fa sempre più avvincente. In un’era di giovani talenti che sfidano i veterani, l'inglese Draper si afferma come una stella nascente. Sarà interessante vedere se riuscirà a mettere in difficoltà il leggendario Djokovic, pronto a difendere il suo titolo. La lotta per il trofeo si infiamma!

I match dei sedicesimi della parte alta del tabellone caratterizzano il programma di giornata del singolare maschile del Roland Garros. Passano il turno ed avanzano agli ottavi di finale l’inglese Jack Draper, testa di serie numero 5, e il serbo Novak Djokovic, sesto favorito del seeding. Passa il turno senza la minima fatica il russo Andrey Rublev, promosso agli ottavi grazie al forfait del francese Arthur Fils. Jack Draper non concede sconti. Il britannico piega.6-2 6-4 6-2, in un’ora e quarantasei minuti, l’astro nascente Joao Fonseca. In chiusura di giornata Novak Djokovic liquida 6-2 6-4 6-3, in poco più di due ore, l’austriaco Filip Misolic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Draper e Djokovic avanzano agli ottavi

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros 2025 Draper Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monfils è garanzia di spettacolo ma alla fine vince Draper: i momenti salienti in 3'; Roland Garros: Arnaldi elimina Auger-Aliassime in cinque set, fuori Bellucci; Draper debutta contro Bellucci: E' un gran giocatore, lo rispetto molto; Dove vedere in tv gli italiani in campo al Roland Garros 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros 2025, Draper e Djokovic avanzano agli ottavi

oasport.it scrive: I match dei sedicesimi della parte alta del tabellone caratterizzano il programma di giornata del singolare maschile del Roland Garros. Passano il turno ...

Roland Garros, i risultati di oggi: Djokovic e Draper agli ottavi

Come scrive sport.sky.it: Il serbo ha battuto l'austriaco Misolic con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e agli ottavi affronterà il britannico Norrie. Successo anche per Draper che ha sconfitto il brasiliano Fonseca in tre set. Il ...

Adriano Panatta su Jannik Sinner al Roland Garros: “Impressionante e imbarazzante, forse solo Alcaraz e Draper possono fare qualcosa”

Secondo oasport.it: Era presente anche Adriano Panatta tra gli spalti del Suzanne-Langlen di Parigi, teatro del match di terzo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner ...