Roland Garros 2025 Coco Gauff e Mirra Andreeva approdano agli ottavi di finale

Il Roland Garros 2025 si accende con l'ingresso trionfale di Coco Gauff e Mirra Andreeva agli ottavi di finale! Queste giovani stelle, pronte a riscrivere la storia del tennis femminile, rappresentano una nuova generazione che sta conquistando il palco internazionale. La loro determinazione e talento non solo promettono emozioni nel torneo, ma si inseriscono in un trend crescente: il rinnovamento del tennis, dove le nuove leve sfidano le veterane. Rimanete sintonizzati!

Le partite valevoli per il terzo turno della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma del primo sabato del Roland Garros femminile. Approdano agli ottavi di finale l'americana Coco Gauff, testa di serie numero 2, e la russa Mirra Andreeva, sesta favorita del seeding. In apertura di giornata la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 6, supera di slancio l'ostacolo Yulia Putintseva infliggendo un perentorio 6-1 6-3 alla giocatrice kazaka. La statunitense Coco Gauff, seconda testa di serie, doma 6-1 7-6(3) la ceca Marie Bouzkova. Deve lottare per due ore e venti prima di alzare le braccia al cielo Madison Keys.

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

