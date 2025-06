Rocca a Valmontone l' area vasta come volano di sviluppo per la Valle del Sacco

L’area vasta di Valmontone si conferma un volano di sviluppo per la Valle del Sacco! Durante il convegno al Palazzo Doria, il Presidente della Regione Francesco Rocca ha sottolineato l'importanza di unire le forze per valorizzare questa porzione di territorio. Con le giuste sinergie, possiamo trasformare le sfide in opportunità. È tempo di investire nel futuro e fare della nostra regione un esempio di innovazione e crescita sostenibile!

Il convegno di ieri pomeriggio a Palazzo Doria a Valmontone è stata una bella occasione, grazie all'associazione Attiva, per parlare del futuro dell'ampia area vasta con il Presidente della Regione Francesco Rocca che dal sud della provincia di Roma si estende fino alla Ciociaria.

