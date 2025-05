Robotica ultrasensori computer vision e AI alla fiera di Bologna

Alla fiera di Bologna, il futuro della sicurezza si scrive con tecnologia avanzata. "Start up your safety" esplora come robotica, ultrasensori e intelligenza artificiale possano ridurre gli incidenti sul lavoro, trasformando cicatrici in opportunità di rinascita. Un tema cruciale in un Paese dove ogni anno si contano troppi morti. La domanda è: siamo pronti ad abbracciare il cambiamento e rendere i luoghi di lavoro più sicuri? Scopri come!

Bologna, 31 maggio 2025 – I tanti morti che ogni anno restano come cicatrici nel tessuto sociale italiano, sono la piaga che si spera possa essere almeno in parte ridotta grazie all’Intelligenza artificiale e alle migliorie tecnologiche. E proprio ad esse è dedicato “Start up your safety”, lo spazio che Ambiente Lavoro 2025 dedica ai progetti di ricerca più innovativi. Molte le proposte che verranno presentate, dalla robotica collaborativa ai “sensori inerziali” ultrasensibili fino a sistemi di visione in 3D, dagli arti meccanici alle piattaforme software con AI. Tutti questi strumenti andranno ad affiancarsi all’uomo per alleviare sforzi usuranti o ripetitivi o a sostituirlo nelle situazioni di pericolo, a dimostrazione di come la tecnologia e la robotica non si sostituiscano all’uomo, ma anzi, possano rendergli la vita e soprattutto il lavoro più sano e sicuro, produttivo e contemporaneamente sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Robotica, ultrasensori, computer vision e AI alla fiera di Bologna

Cerca Video su questo argomento: Robotica Ultrasensori Computer Vision Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Robotica, ultrasensori, computer vision e AI alla fiera di Bologna

quotidiano.net scrive: Bologna, 31 maggio 2025 – I tanti morti che ogni anno restano come cicatrici nel tessuto sociale italiano, sono la piaga che si spera possa essere almeno in parte ridotta grazie all’Intelligenza artif ...

Dalla robotica collaborativa alla computer vision: prende forma fiera A&T

Scrive nordest24.it: Nuove opportunità generate dalla robotica collaborativa, Computer Vision per ottimizzare produttività e affidabilità, Smart Mobility per la logistica di fabbrica, gestione della privacy e sicurezza ...

Guida autonoma e robotica, nasce l’hub europeo della computer vision

Si legge su diariodelweb.it: I principali ambiti di applicazione del suo lavoro sono quelli dell’automotive, della modellazione 3D, della robotica ... con un oggetto. È la computer vision, o visione artificiale, la ...