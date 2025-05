Robin Thicke sposa April Love Geary | matrimonio da favola in Messico dopo sette anni di fidanzamento

Robin Thicke e April Love Geary hanno celebrato il loro amore con un matrimonio da favola in Messico, dopo sette anni di fidanzamento. Un evento che non solo segna l'inizio di una nuova vita insieme, ma omaggia anche il compianto Alan Thicke, padre del cantante. In un'epoca in cui i legami autentici sono più preziosi che mai, la loro storia rappresenta una dolce testimonianza di resilienza e amore duraturo.

Robin Thicke sposa April Love Geary dopo 7 anni di fidanzamento in una cerimonia da sogno a Cabo San Lucas. Il cantante 48enne e la modella 30enne si sono uniti in matrimonio con una celebrazione dedicata anche al padre di lui, l'attore Alan Thicke scomparso di recente.

