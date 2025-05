Rivoluzione Premio Pozzale Nominata la nuova giuria Tante personalità di spicco

Un nuovo capitolo per il Premio Pozzale-Luigi Russo: la giuria è stata rinnovata con personalità di spicco, pronte a guidare questa storica manifestazione culturale. Questo cambiamento riflette un trend crescente nei premi letterari, dove l'innovazione si sposa con la tradizione. Scopri come queste nuove menti possano rilanciare la letteratura contemporanea e dare voce a nuove storie che attendono solo di essere raccontate!

Un nuovo capitolo si apre per il prestigioso Premio letterario empolese Pozzale-Luigi Russo. Con una determina a firma del sindaco di Empoli, è stata ufficialmente nominata la nuova giuria che guiderà le prossime edizioni del riconoscimento culturale, tra i più longevi e significativi. Il mandato sarà quinquennale e si configura come una svolta netta. La nuova composizione, infatti, mette insieme figure di spicco del panorama letterario e culturale nazionale, con una forte rappresentanza femminile. Un mix di scrittori, accademici, giornalisti e intellettuali in grado di portare competenze eterogenee e visioni complementari, riflettendo lo spirito del Premio Pozzale: guardare avanti, senza mai perdere il contatto con la profondità del pensiero critico e l’eccellenza narrativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rivoluzione Premio Pozzale. Nominata la nuova giuria. Tante personalità di spicco

