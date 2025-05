Ritrovati otto dei dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno

Un colpo di scena per gli amanti degli animali: otto dei dodici cavalli rubati dall’allevamento Sant’Angelo di Mottola sono stati ritrovati! Questo successo dei vigilanti di Ginosa non solo riaccende la speranza per il bene della fauna locale, ma evidenzia anche un problema crescente: il furto di animali in Italia. La sicurezza nella custodia del patrimonio animale deve diventare una priorità, soprattutto in un contesto di crescente sensibilità verso il benessere animale.

I vigilantj in territorio di Ginosa, sventando un altro caso di abigeato tentato (furto di ottanta pecore) hanno dato modo, da dettagliare, di risalire anche al mezzo con cui erano stati rubati una settimana fa i dodici cavalli. Undici puledri e la fattrice erano stati rubati, alcune notti fa, all’allevamento Sant’Angelo di Piccoli, in territorio di Mottola. Oggi il ritorno a casa. Non si ha traccia dei ladri. L'articolo Ritrovati otto dei dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ritrovati otto dei dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno

Ritrovati i dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno

Un lieto fine per gli amanti degli animali: i dodici cavalli rubati dall'allevamento Sant’Angelo di Mottola sono finalmente tornati a casa! Questo evento riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abigeato, che sta colpendo duramente le nostre campagne.

Cerca Video su questo argomento: Ritrovati Otto Dodici Cavalli Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ritrovati otto dei dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno

Lo riporta noinotizie.it: Undici puledri e la fattrice erano stati rubati, alcune notti fa, all’allevamento Sant’Angelo di Piccoli, in territorio di Mottola. Oggi il ritorno a casa. Non si ha traccia dei ladri.

Ritrovati i dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno

Come scrive noinotizie.it: Undici puledri e la fattrice erano stati rubati, alcune notti fa, all’allevamento Sant’Angelo di Piccoli, in territorio di Mottola. Oggi il ritorno a casa. Non si ha traccia dei ladri.