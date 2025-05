Ritrovati i dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno

Un lieto fine per gli amanti degli animali: i dodici cavalli rubati dall'allevamento Sant’Angelo di Mottola sono finalmente tornati a casa! Questo evento riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abigeato, che sta colpendo duramente le nostre campagne. La bravura dei vigilantes di Ginosa ha sventato un furto ancora più grande, portando alla luce il problema della sicurezza degli allevamenti. Un segnale importante per la protezione del nostro patrimonio zootecnico!

I vigilantj in territorio di Ginosa, sventando un altro caso di abigeato tentato (furto di ottanta pecore) hanno dato modo, da dettagliare, di risalire anche ai dodici cavalli. Undici puledri e la fattrice erano stati rubati, alcune notti fa, all’allevamento Sant’Angelo di Piccoli, in territorio di Mottola. Oggi il ritorno a casa. Non si ha traccia dei ladri. L'articolo Ritrovati i dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ritrovati i dodici cavalli che erano stati rubati ad un allevamento di Mottola Oggi il ritorno

