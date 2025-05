Ritorno a Las Sabinas trame puntate dal 2 al 6 giugno della soap di Rai Uno

Ritorno a Las Sabinas è pronto a conquistare il cuore degli italiani, proprio mentre il caldo estivo si fa sentire. Dal 2 al 6 giugno, assisteremo a colpi di scena e intrecci appassionanti, con Esther che torna da una conferenza carica di nuove idee. Questa soap spagnola non è solo un intrattenimento estivo: riflette le dinamiche sociali che ci circondano. Non perderti nemmeno un episodio di questa storia avvincente!

Ritorno a Las Sabinas è la soap spagnola che "sostituisce" Il Paradiso delle Signore nella pausa estiva, e ci tiene compagnia ogni giorno – dal lunedì al venerdì – su Rai Uno. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 2 al 6 giugno? Scopriamolo insieme. Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 6 giugno. Esther rientra da una conferenza con le idee sul suo matrimonio ben chiare in testa. Nel frattempo Gracia e Paloma devono fare i conti con la determinazione del padre: le sorelle Molina decidono di assumere Wilson per assistere Emilio, nonostante la riluttanza del genitore. Per Gracia si preannuncia un periodo davvero difficile, nel quale oltre all'ostinazione del padre dovrà affrontare anche le minacce di Donna Paca.

Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai

Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai.

