Riqualificazione edifici | 190 miliardi di vantaggi economici in UE

Immagina un'Europa più sana e sostenibile: la riqualificazione degli edifici obsoleti potrebbe portare a vantaggi economici incredibili, stimati in 190 miliardi di euro. Con oltre 112 milioni di cittadini che vivono in ambienti insalubri, questa trasformazione non è solo un'opportunità economica, ma un dovere verso il benessere collettivo. Scopri come un semplice intervento edilizio può cambiare il futuro del nostro continente!

In Europa circa 112 milioni di cittadini, uno su 4, vivono in ambienti insalubri, ma una riqualificazione degli edifici obsoleti produrrebbe vantaggi economici per la collettività stimati in 190 miliardi di euro in Ue. I dati sono stati illustrati nel corso di un evento scientifico presso l'Agenzia Spaziale Europea di Frascati organizzato da Get, con la partecipazione della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), del Green Building Council Italia e dell'Accademia Italiana di Biofilia (Aib). In base ai dati raccolti da Sima, "un cittadino europeo su quattro, circa 112 milioni di individui, vive in edifici con una qualità dell'aria interna inferiore agli standard sanitari minimi; oltre 30 milioni di persone abitano in ambienti scarsamente illuminati, con un'esposizione alla luce naturale insufficiente a regolare correttamente i ritmi circadiani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riqualificazione edifici: 190 miliardi di vantaggi economici in UE

Terremoti, riqualificazione edifici sfida enorme ma ineludibile

La riqualificazione degli edifici in chiave antisismica rappresenta una sfida cruciale per l'Italia, dove ogni anno si investono 3,2 miliardi di fondi pubblici.

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Edifici 190 Miliardi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Sima,con riqualificazione edifici 190 miliardi di benefici in Ue

Scrive ansa.it: In Europa circa 112 milioni di cittadini, uno su 4, vivono in ambienti insalubri, ma una riqualificazione degli edifici obsoleti produrrebbe vantaggi economici per la collettività stimati in 190 milia ...

Tecnologie per la riqualificazione edilizia: l’innovazione è già possibile

Secondo infobuildenergia.it: Si possono applicare tecniche innovative per la riqualificazione edilizia capaci di accelerare il tasso di rinnovamento del patrimonio immobiliare.

Terremoti, riqualificazione edifici sfida enorme ma ineludibile

msn.com scrive: Negli ultimi anni gli incentivi sono stati molto importanti e abbiamo avuto una spesa di 40 miliardi in ... nell'eurocodice". La riqualificazione antisismica degli edifici esistenti in Italia ...