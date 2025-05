Ripuliamo la Sacci nasce un comitato

Nasce "Ripuliamo la Sacci", un comitato determinato a riportare dignità all'area trascurata di Chiusi della Verna. In un momento in cui la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica è più che mai attuale, questo gruppo si propone di risolvere un nodo viario cruciale per il Casentino. Un'iniziativa che non solo mira a riqualificare il territorio, ma anche a coinvolgere la comunità in un progetto di rinascita collettiva. Scopri come puoi unirti al cambi

CHIUSI DELLA VERNA Restituire dignità a un’area simbolo di abbandono, tutelare la salute pubblica e affrontare finalmente uno dei nodi viari più problematici del Casentino. Sono questi i principali obiettivi del neonato comitato popolare " Ripuliamo la Sacci ", presentato ufficialmente nel corso del primo incontro pubblico svoltosi a Chiusi della Verna, che ha visto la partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni locali. Il comitato nasce dalla volontà di attivarsi concretamente per affrontare una situazione che, da troppo tempo, grava su una porzione strategica della vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ripuliamo la Sacci", nasce un comitato

"Ripuliamo la Sacci": al via l’attività del comitato popolare

L'iniziativa "Ripuliamo la Sacci" segna un passo importante verso la riqualificazione di un'area strategica per la comunità.

Cerca Video su questo argomento: Ripuliamo Sacci Nasce Comitato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ripuliamo la Sacci, nasce un comitato; Ripuliamo la Sacci: al via l’attività del comitato popolare; Ripuliamo la Sacci | al via l’attività del comitato popolare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Ripuliamo la Sacci", nasce un comitato

Si legge su lanazione.it: CHIUSI DELLA VERNA Restituire dignità a un’area simbolo di abbandono, tutelare la salute pubblica e affrontare finalmente uno dei nodi viari più problematici del Casentino. Sono questi i principali ob ...

“Ripuliamo la Sacci” al via l’attività del comitato popolare

Segnala informazione.it: Una soluzione definitiva per la Sacci e una prospettiva per la viabilità circostante. Questo duplice obiettivo ha animato la costituzione ufficiale del comitato popolare “Ripuliamo la Sacci” che, nel ...

Nasce il comitato popolare “Ripuliamo la Sacci”

Come scrive informazione.it: Chiusi della Verna, 18/04/2025 (informazione.it - comunicati stampa - società) “Ripuliamo la Sacci”: nasce un comitato popolare per chiedere la bonifica e il recupero dell’area dell’ex ...