Il Partito Democratico di Cerro e Cantalupo si oppone con fermezza alla riattivazione della discarica chiusa nel 1995, un simbolo della lotta ambientalista. Questo dibattito riaccende i riflettori su come le comunità possono difendere il proprio territorio in un'epoca in cui la sostenibilità è fondamentale. La proposta dell’amministrazione Berra, infatti, rischia di sminuire decenni di impegno verso un ambiente più sano. È tempo di rimanere uniti per il futuro!

Il Partito Democratico di Cerro e Cantalupo alza la voce contro l’ipotesi di riapertura della storica discarica cittadina, chiusa nel 1995 grazie a una mobilitazione popolare senza precedenti. In un comunicato ufficiale, il circolo locale definisce la proposta avanzata dall’amministrazione Berra un grave passo indietro che tradisce la memoria di una lotta ambientale e civile che ha segnato la storia del territorio. Il nodo del contendere è il progetto di " ripristino ambientale " dell’area, che secondo il PD cela in realtà l’intenzione di riattivare la discarica. Un ritorno alla gestione dall’alto del territorio, in totale contrasto con quanto ottenuto trent’anni fa da cittadini, comitati, istituzioni e associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ripristino ambientale? No, riattivazione

Riporta ilgiorno.it: La chiusura della discarica, allora definita "della vergogna", pose fine a una situazione di grave emergenza ambientale. Oggi, il timore è che quella vittoria venga vanificata, ignorando anche ...

"No alla riattivazione dell’impianto Bioter". Diffida inviata in Regione e a Palazzo Spada

Scrive msn.com: Diffida alla riattivazione dell’impianto di coincenerimento Bioter di Maratta "in assenza delle necessarie garanzie ambientali, sanitarie e partecipative".

