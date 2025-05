Rinnovo Svilar fiducia sì ma c’è distanza | il belga serve per la Champions

La Roma punta su Gasperini per una nuova era, mentre l'Inter si prepara a scrivere la storia in Champions. Il mercato è già in fermento: la ricerca di un'identità e di nuovi innesti è fondamentale in un calcio italiano in evoluzione. La distanza nel rinnovo di Svilar evidenzia la necessità di scelte strategiche. Saranno le decisioni di oggi a plasmare il campionato di domani. Chi avrà il coraggio di osare?

Una settimana dopo il termine del campionato, con la sola Inter ancora in attività per giocare la finale di Champions League contro il PSG, si è già mosso tanto in Serie A per la prossima stagione, in un valzer di allenatori non del tutto delineato. Chi ha fatto la sua scelta è la Roma, che punta su un Gasperini pronto ad uscire dalla confort zone Atalanta dopo 9 anni strepitosi. Ora via libera al mercato, che prima ancora di occuparsi dei nuovi arrivi (c’è Kstrovic come nome caldo ) deve pensare agli attuali componenti della rosa. In tal senso il rinnovo di Svilar catalizza l’attenzione. Ogni giorno l’ago della bilancia pende leggermente di più da un lato rispetto che all’altro, in una vera e propria telenovela dal finale incerto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rinnovo Svilar, fiducia sì ma c’è distanza: il belga serve per la Champions

Bologna, il tema rinnovo. Italiano sposta il futuro: “Champions? Proviamoci Qui c’è tutto per crescere”

Bologna, 17 maggio 2025 – Dopo la festa per il trionfo in Coppa Italia, il futuro si fa sempre più vicino, accompagnato dal tema del rinnovo di contratto.

