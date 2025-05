Rinnovo CCNL 2022 24 | Uil Scuola RUA denuncia risorse inadeguate e chiede al governo aumenti dignitosi

In un momento in cui la scuola italiana affronta sfide sempre più complesse, la Uil Scuola RUA alza la voce per denunciare le risorse inadeguate destinate al rinnovo del CCNL 2022/24. La richiesta di aumenti dignitosi per il personale scolastico non è solo una questione economica, ma un passo fondamentale per riconoscere il valore degli educatori, che formano le future generazioni. È tempo di investire nel futuro dell'istruzione!

Rinnovo CCNL 202224: – Uil Scuola RUA ha ribadito, nell’incontro con ARAN del 28 maggio 2025, l’urgenza di un rinnovo contrattuale che tenga conto della perdita del potere d’acquisto subita dal personale scolastico. L’organizzazione sindacale ha evidenziato che le risorse economiche disponibili non sono sufficienti a garantire aumenti salariali allineati all’inflazione, sollecitando una soluzione a . Rinnovo CCNL 202224: Uil Scuola RUA denuncia risorse inadeguate e chiede al governo aumenti dignitosi . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’

Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

