Rimossa la tapparella rotta da mesi Bimbi materna al buio da ottobre

Finalmente un passo avanti per la Materna Collodi di Legnano: dopo mesi di attesa, la tapparella rotta è stata rimossa. Questo intervento non solo riporta luce nel classico spazio gioco dei bambini, ma mette in luce una questione cruciale: l'importanza della manutenzione nelle scuole. In un'epoca in cui si parla sempre più di educazione di qualità, investire in strutture adeguate è fondamentale per garantire un ambiente sereno e stimolante ai piccoli alunni.

C’è voluto parecchio tempo, ma finalmente qualcosa si è mosso per porre rimedio a un problema che i genitori dei bambini di una sezione della Materna Collodi di Legnano segnalavano ormai da tempo: una delle enormi tapparelle-saracinesca che servono per separare lo spazio interno della sezione dal giardino esterno si era infatti bloccata a causa della rottura del motore che la aziona. Nulla di particolare, se non fosse che il problema manifestatosi a ottobre ancora alcuni giorni fa non era stato risolto, lasciando la classe al buio per l’impossibilità di sollevare la tapparella. A causare i ritardi continui non è stata certo la mancanza di fondi, perché sempre di un semplice motore si tratta, ma di sicuro una comunicazione farraginosa tra le parti in causa, che ha trascinato la vicenda nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rimossa la tapparella rotta da mesi. Bimbi materna al buio da ottobre

