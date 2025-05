Rifondazione Milan | Allegri in panchina Tare DS e cessioni record in vista

Il Milan si prepara a una rivoluzione: Igli Tare alla direzione sportiva e Massimiliano Allegri in panchina. Una scelta che segna un cambio radicale, con cessioni record previste per dare vita a un nuovo ciclo. In un calcio sempre più dominato dalla ricerca di identità , il Diavolo punta su esperienze consolidate per tornare a brillare. Sarà questa la ricetta per risollevare le sorti rossonere? La risposta arriverà sul campo.

Mesi di passi avanti e passi indietro. Londra, New York, Roma. Contatti, retromarce. Poi, in meno di una settimana, il Milan ha messo nero su bianco le proprie volontà di rifondazione. Lunedì l'ufficialità della direzione sportiva a Igli Tare, ieri quella della panchina affidata a Massimiliano Allegri, per due anni (con opzione sul terzo) a circa 5 milioni a stagione (più bonus). Altra aria, tanto che anche Zlatan Ibrahimovic ha rotto il silenzio: "Un trofeo, una finale di coppa persa, non abbastanza per un club come il nostro. Ogni battuta d'arresto alimenta il nostro fuoco. Avremo anche perso la battaglia, ma il futuro ci dirà chi vince la guerra.

Milan, via alla rifondazione: sfida all’Atalanta per un gioiellino

Il Milan avvia una nuova fase di rifondazione in vista della prossima stagione, lanciando una sfida all’Atalanta per un talentuoso giovane calciatore.

