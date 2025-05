Rifiuti scaricati in strada otto sondriesi scoperti multati dalla polizia locale

Otto cittadini di Sondrio sono stati pizzicati mentre abbandonavano rifiuti in piazzale Aldo Moro, ricevendo multe salate. Questo episodio evidenzia un problema crescente: il rispetto per l'ambiente è fondamentale in un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale. La nuova raccolta differenziata, introdotta da tre mesi, deve essere un'opportunità , non una scusa. È ora di responsabilizzarci e tutelare il nostro territorio!

Sondrio, 31 maggio 2025 –  Abbandonano i rifiuti in piazzale Aldo Moro: otto sondriesi multati. Sono ormai trascorsi tre mesi dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta e la fase di sperimentazione può dirsi superata. Nei giorni scorsi, a seguito di numerose segnalazioni giunte in Comune, la polizia locale ha attivato una serie di controlli per verificare i depositi indiscriminati e disordinati di diverse tipologie di rifiuti. In questa prima fase, l’attività della polizia locale si è concentrata sull’area di parcheggio di via Aldo Moro, dalla quale provenivano molte delle segnalazioni. Le informazioni preliminari acquisite e il presidio della zona hanno consentito di individuare otto persone, prevalentemente residenti in città , autori di comportamenti vietati per aver abbandonato vestiario, imballaggi, rifiuti destinati alla raccolta indifferenziata, contenitori in plastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti scaricati in strada, otto sondriesi scoperti multati dalla polizia locale

Piave-Net, raccolte quasi due tonnellate di rifiuti in otto Comuni della Marca

Durante la quinta edizione di Piave-Net, svoltasi il 3 e 4 maggio, quasi due tonnellate di rifiuti sono state raccolte lungo le sponde del fiume Piave.

