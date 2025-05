Rifiuti la raccolta futura cambierà Ecco il nuovo ufficio per informarsi

Porto Garibaldi si prepara a rivoluzionare la raccolta dei rifiuti! Con il progetto “Comacchio Vale”, entro il 2025, l'intero territorio comunale abbraccerà un sistema più uniforme e sostenibile. La nuova sede informativa in viale dei Mille 12 è il punto di riferimento per tutti i cittadini. Scoprire come migliorare il proprio impatto ambientale non è mai stato così facile. Unisciti al cambiamento e contribuisci a un futuro più pulito!

Da oggi è operativo a Porto Garibaldi un nuovo ufficio dedicato a " Comacchio Vale ", il progetto che porterà, entro la fine del 2025, all'introduzione di un sistema di raccolta dei rifiuti più uniforme, moderno e sostenibile in tutto il territorio comunale di Comacchio. Il nuovo ufficio si trova in viale dei Mille 12 e sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8 alle 13, per offrire assistenza e informazioni a tutti i cittadini interessati a conoscere le novità del sistema di raccolta. Gli utenti Clara regolarmente iscritti al servizio potranno inoltre ritirare, in caso di necessità, i sacchi per la raccolta porta a porta e l'eventuale tessera per l'apertura dei nuovi cassonetti intelligenti (che saranno comunque apribili tramite l'applicazione Junker per Clara), e fare richiesta del bidone carrellato per la raccolta del verde.

«I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti»

Nei quartieri dove la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati è diventata la norma, i piccoli cestini sono diventati il bersaglio di chi ignora questa nuova pratica.

